¡Buenas noticias para los fans de Marvel!

Para iniciar el nuevo año con el pie derecho, Disney+ ha decidido adelantar el estreno de la serie de WandaVision.

Ahora, en vez de debutar en 2021, la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, debutará este 2020 junto con otra serie del MCU, The Falcon and The Winter Soldier.

La nueva plataforma streaming dio a conocer la noticia a través de un nuevo video que muestra pequeños adelantos de todas sus producciones programadas para este año.

La serie ya se encuentra en filmación, pero los detalles sobre la trama aún se mantienen bajo llave.

Por ahora sabemos que esta producción será la más extraña de Marvel y que estará conectada de alguna manera con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.