Disney+ comparte el primer vistazo a los protagonistas – High School Musical: The Musical

¡Es momento de retroceder en el tiempo y ponernos nostálgicos!

Disney +, a través de la revista People, compartió las primeras imágenes de la serie High School Musical: The Musical (algo confuso, lo sabemos), donde podemos ver a los protagonistas mientras se preparan para montar un gran espectáculo.

“Hacer teatro se trata sobre encontrar tu tribu. No puedo esperar a que el público conozca a la nueva y alocada tribu de High School Musical: the Musical: the Series”, expresó el showrunner Tim Federle.

La serie de 10 episodios será lanzada en Disney + el 12 de noviembre y seguirá a un grupo de estudiantes de secundaria que presenta una producción teatral en su escuela de High School Musical (obviamente).

En las fotos podemos ver a Ricky (Joshua Bassett), un chico carismático que hace su audición en el musical para recuperar a su exnovia, Nini (Olivia Rodrigo), a pesar de que ya tiene nuevo novio, E.J. (Matt Cornett).

¡Checa abajo las imágenes!