Disney+ consigue más de 10 millones de usuarios en su primer día

Cabe aclarar que la cifra de 10 millones está conformada por los pedidos anticipados que la empresa liberó desde la convención D23 hasta los diversos paquetes que empresas de telefonía están ofreciendo a sus usuarios de manera gratuita para tener el servicio. Pero que hasta ahora han sido contabilizados debido a la salida oficial de la plataforma.

La cifra podría cambiar, o no, drásticamente en los próximos 7 días cuando muchos usuarios con prueba gratuita decidan si es conveniente pagar un servicio más de streaming de forma mensual para tener contenidos originales como The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, The World According to Jeff Goldblum, Encore!, Lady and the Tramp y Noelle. Además del catálogo clásico de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, NetGeo y Los Simpson.