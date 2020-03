Disney distribuirá The Beatles: Get Back de Peter Jackson

El año pasado se informó que Peter Jackson estaba trabajando en un ambicioso documental sobre The Beatles.

Ahora se informa que será Walt Disney Pictures la distribuidora encargada de llevar The Beatles: Get Back a salas de cine alrededor del mundo. La fecha de estreno está fijada para el 4 de septiembre de 2020 en los Estados Unidos y Canadá.

El documental es una compilación de más de 55 horas de materiales inéditos grabados en 1969 por Michael Lindsay-Hogg, además de 140 horas de grabaciones de audio durante las sesiones del álbum “Let it Be”.

Los materiales visuales han sido restaurados por Park Road Post Production en Nueva Zelanza y la mezcla musical se ha realizado por Giles Martin y Sam Okell en los mismísimos Abbey Road Studios.

“Trabajar en este proyecto ha sido un deleitable descubrimiento. He tenido el privilegio de volar junto con la banda más grande de todos los tiempos, mientras trabajaban, ejecutaban y creaban obras maestras”, opinó Peter Jackson, quien celebró la distribución de Disney, pues así llegará “al mayor número de personas”.

“Estoy realmente feliz de que Peter haya excavado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre The Beatles grabando juntos. La amistad y amor entre nosotros regresa y me recuerda los hermosamente locos tiempos que pasamos juntos”, opinó Paul McCartney.

Por su parte, Ringo Starr añadió en el comunicado oficial:

“Estoy muy ansioso por ver esta película. Peter es grandioso y fue genial buscar todos estos materiales. Había horas y horas de nosotros riendo y tocando música. Había mucha alegría y creo que Peter lo mostrará. Creo que esta versión será mucho más pacífica y llena de amor, como realmente fuimos”.

La película documental original Let It Be también será restaurada y reestrenada próximamente.