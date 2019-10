Disney está desarrollando un nuevo live-action de Inspector Gadget

En los últimos años, la casa Disney se ha encargado de desarrollar películas live-action de sus historias clásicas. Es así que hemos visto Beauty and the Beast, Cinderella y más recientemente The Lion King. Pero un nuevo proyecto está en desarrollo, el cual sí es un clásico animado pero de la televisión de los ’80s: Inspector Gadget.

De acuerdo a lo reportado por THR, esta película está en desarrollo bajo la producción de Dan Lin y Jonathan Eirich, quienes trabajaron en Aladdin, y con un guión desarrollado por Mikey Day y Streeter Seidell, conocidos por su trabajo en Saturday Night Live.