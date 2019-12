Disney está desarrollando una nueva película de El Planeta de los Simios

A 4 años del estreno de War for the Planet of the Apes, película que cerraría la nueva historia basada en la saga de Planet of the Apes, Disney a través de 20th Century Fox está desarrollando una nueva película de este universo, la cual estará a cargo de Wes Ball, el director de la trilogía de The Maze Runner.

La historia clásica basada en la novela homónima del francés Pierre Boulle se convierte en la primera gran franquicia de FOX en la que Disney ha ordenado un nuevo tratamiento para desarrollar más producciones sobre ella.