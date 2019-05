Disney está desarrollando una película sobre Knights of the Old Republic

Aunque Disney y Lucasfilm planeaban tomarse un descanso del universo de Star Wars en el cine después del lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker, hoy sabemos que la franquicia está más viva que nunca y ya prepara su próxima trilogía, y además una nueva película basada en Knights of the Old Republic.

Esta historia data del 2003 cuando fue lanzada el videojuego del mismo nombre que sigue a Darth Malak, un Señor oscuro de los Sith, quien inicia el ataque contra la Antigua República, todo esto 4000 años antes de la formación del Imperio Galáctico.