¿Disney+ está trabajando en una nueva serie live-action? – Star Wars

Tras el éxito de The Mandalorian y la inminente llegada de las series de Cassian Andor y de Obi-Wan Kenobi , todo parece indicar que Disney+ está desarrollando una nueva serie televisiva del universo Star Wars , la cual se ha manejado con mucho sigilo.

El periodista experto en Star Wars señaló que no sabe si Kevin Feige, jefe de Marvel, estará detrás del proyecto de manera significativa. Esto se debe tomar en cuenta debido a que hace 3 meses se reveló que él desarrollaría una película del universo galáctico y aunque no se habló de nada a nivel televisivo, no dudaríamos también fuera parte.

Debido a que su desarrollo y filmación ha sido en secreto, se rumora también que esta podría ser la segunda serie live-action de Star Wars que estrene en Disney+, dejando para después los proyectos con Ewan McGregor y Diego Luna.

Hasta el momento Disney, ni ninguna de las compañías de las que es dueña, ha declarado algo sobre ello.