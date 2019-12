Disney+ establece su fecha de estreno – Diary of a Future President

El nuevo servicio de transmisión de Disney ya estrenó una de sus series originales en The Mandalorian y ahora es el turno del resto.

Diary of a Future President se estrenará en la plataforma el viernes 17 de enero de 2020. Al igual que los otros programas de Disney+, se lanzará un episodio por semana. La serie proviene de I Can and I Will y CBS Television Studios, con la producción ejecutiva de Gina Rodriguez y Emily Gipson (Jane the Virgin). Ilana Pena (Crazy Ex-Girlfriend), creó la serie y será dirigida por Robin Shorr y Brad Silberling.

El show cuenta la historia de Elena (Tess Romero), una niña cubana-estadounidense de 12 años que navega por las dificultades de la escuela secundaria y comienza un viaje que algún día la llevará a convertirse en la presidenta de los Estados Unidos. La serie se cuenta a partir de la narración de su diario y anteriormente se conocía como Diary of a Female President.

Al elenco lo completan Charlie Bushnell, que interpreta al hermano mayor de Elena, Bobby; Selenis Leyva que hace el papel de Gabi, la madre de Elena y Michael Weaver como Sam, un abogado de la firma de Gabi que se encuentra en las primeras etapas de una relación con ella. Además, Gina Rodriguez interpretará a la versión adulta de Elena.