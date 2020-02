Disney+ estrenará anime Future Avengers – The Avengers

Aunque se estrenó desde 2017, no ha habido estreno oficial del anime de Avengers en nuestro continente.

Pues bien, el club oficial de Disney (D23) informó hoy que toda la primera temporada estará disponible en la plataforma Disney+ a partir del 28 de febrero de este año. Hubo una segunda temporada en 2018 en Japón, enfocada en los Inhumans, pero se ignora por ahora si se integrará al catálogo de Disney+.

Por supuesto, no es el único anime que ha realizado Marvel. Han realizado anteriormente –y también con Madhouse– miniseries de Iron Man, Wolverine, X-Men y Blade, además de Iron Man: Rise of Technovore, Avengers Confidential: Black Widow & Punisher y Marvel Disk Wars: The Avengers.

¡Ojalá todas esas series anime con superhéroes Marvel también lleguen a Disney+!