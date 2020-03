Disney ficha a los protagonistas de su nuevo live-action

Alexander Molony y Ever Anderson han sido seleccionados para interpretar a Peter Pan y Wendy, respectivamente, en el nuevo live-action de la casa Disney, de acuerdo a lo informado por Variety.

Molony ha participado en la serie The Reluctant Landlord, además de prestar su voz para series animadas como Claude y la película The Big Bad Fox and Other Tales. Mientras que Anderson es la hija de Milla Jovovich y Paul W. S. Anderson que con este proyecto se adentrará al mundo de la actuación.

Ellos podrían compartir crédito con Margot Robbie y Joaquin Phoenix, nombres que han sonado fuertemente para sumarse a este proyecto.