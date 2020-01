Disney+ lanza un genial trailer de su nueva serie de cortos – Short Circuit

La nueva producción animada de Walt Disney Animation Studios ya estrenó su primer avance y parece realmente espectacular.

Se trata de un show que contiene 14 cortos animados que cuentan diferentes historias. Los títulos son: Fetch, Puddles, Just a Thought, Exchange Student, Cycles, Downtown, The Race, Lucky Toupee, Hair-Jutsu, Lightning in a Bottle, Jing Hua, Drop, Zenith y Elephant in the Room.

Short Circuit es otra producción que se destaca por la calidad de los cortometrajes de Disney. Pixar hace poco lanzó Loop, su último SparkShort disponible en Disney+, que presenta el primer personaje autista de la cada del ratón. El servicio incluye una gran cantidad de otros cortos animados, incluidos algunos protagonizados por Mickey Mouse y los relacionados a Inside Out y Toy Story 4.