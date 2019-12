Disney no estaba preparado para el éxito de Baby Yoda – The Mandalorian

El CEO de Disney habló de Baby Yoda en The Mandalorian… aunque el mismo se niega a llamarlo así.

En charla con THR, Bob Iger declaró:

“La escala de reacción probablemente sobrepasó mis expectativas por un margen muy amplio. Dicho esto, el momento en el que fijé mi vista al personaje tuve la fuerte sensación de que iba a conectar con las audiencias. Es tan tierno, tan interesante, tan irresistible… en tantos aspectos tan familiar pero también tan novedoso”.

Por supuesto, esta reacción también tiene que ver con la falta de mercancía de The Child para esta temporada navideña, que definitivamente habría sido una mina de oro.

“Sí hablamos de eso… pero quisimos esperar a que la revelación del personaje –nótese que yo no me refiero a él como ‘Baby Yoda’– fuera realmente especial. Y sí valió la pena”.

Bueno… no parece que ninguno de nosotros NO VAYA a comprar muñecos y mercancía de “Baby Yoda” (nosotros lo seguiremos llamando así hasta que se revele su nombre) sólo por no lanzarse esta Navidad. ¿No lo creen?