Disney no podrá usar a The Defenders por varios años

Disney+ era nuestra última esperanza para que los superhéroes que Netflix no supo explotar vuelvan a la pantalla chica, pero resulta que la casa del ratón no tendrá acceso a ellos durante bastante tiempo.

Según Indie Wire, Disney no puede usar a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fiste o The Punisher hasta que hayan pasado dos años desde la cancelación de sus programas en Netflix. Esto significa que la compañía no puede siquiera intentar desarrollar contenido nuevo con alguno de estos héroes hasta ese momento. Por lo tanto, si Disney decide reavivar alguno de los shows, tomará mucho más tiempo de lo que esperábamos.