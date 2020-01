Disney ordena una película live-action de este clásico animado

¡Una nueva película live-action de Disney está en camino!

De acuerdo a diversos medios, se confirma que la Casa del Ratón ha ordenado un remake de Bambi, en el formato de acción real, el cual ha usado en los últimos años para contar sus historias clásicas a una nueva generación.

Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) y Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser, Chaos Walking) son las encargadas de desarrollar el guión para esta nueva adaptación, la cual será producida en colaboración con Depth of Field, misma compañía que produjo The Farewell.

La película original fue lanzada en 1942 y está basada en la novela Bambi, a Life in the Woods del austriaco Felix Salten, que gira en torno a un joven ciervo, príncipe del bosque, y su aprendizaje sobre la vida. La historia es recordada por todos, debido a la escena donde un cazador mata a la madre del protagonista, siendo uno de los momentos más dolorosos de las películas de Disney.

Esta versión recibió tres nominaciones a los Premios Oscar: Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido; aunque no ganó ninguno de las categorías.

Al igual que The Jungle Book y The Lion King, ambas dirigidas por Jon Favreau, esta nueva adaptación podría no considerarse un live-action como tal debido a que la mayor parte de la película será desarrollado a partir del uso de CGI.