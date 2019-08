Disney planea reboot total de la franquicia

20th Century Fox jamás será lo mismo… y menos, con lo que Disney está haciendo con sus franquicias estrella.

Ahora no es el turno de Mi pobre angelito, El diario de Greg ni Más barato por docena. La “víctima” ahora es el mismísimo John McClane, quien seguramente ya no tendrá el rostro de Bruce Willis.

We Got This Covered informó (según una fuente interna) que Disney planea hacer un reboot total de la franquicia Die Hard (Duro de matar).

Y si en este momento están pensando si aquella sexta película que planeaba Fox –donde McClane contaría su origen a modo de precuela– el rumor dice que Disney cancelaría dicho plan, para hacer algo completamente nuevo.