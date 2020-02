Disney planea un spin-off de Poe Dameron – Star Wars

Parece que la compañía sigue pensando en opciones para exprimir a todos los personajes posibles de Star Wars, y podría ser el turno de Oscar Isaac.

Según We Got This Covered, LucasFilm y Disney tienen pensando un spin-off de Poe Dameron donde se contará el origen del personaje. Junto al pasado del piloto, su familia y demás detalles, también se mostrarán sus inicios en la Resistencia.

Poe no es solo uno de los protagonistas de la última trilogía, también tiene sus propios cómics y participó en Star Wars: Resistance, por ejemplo. El problema es que Oscar Isaac ya ha expresado que no quiere volver a interpretar al personaje, por lo que tendrán que buscarle un reemplazo o tratar de convencerlo.

El estudio tiene planes para que Chris Terrio, quien ya participó en The Rise of Skywalker, se haga cargo del guión. Todavía no hay nada oficial, pero es uno de los proyectos de Star Wars que Disney y compañía tienen sobre la mesa.