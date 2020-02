Disney podría desarrollar una película live-action de Rapunzel

¡Una princesa más de carne y hueso!

De acuerdo con The Disinsider, Disney prepara una película live-action de la princesa de cabello largo y mágico, Rapunzel. Sin embargo, no se sabe si tendrá alguna relación con la franquicia de Tangled (Enredados).

El sitio además develó que a diferencia de la película live-action de Lady and the Tramp (La Dama y el Vagabundo) de 2019, la película de Rapunzel sí será lanzada en cines comerciales.

Ashleigh Powell (The Nutcracker and the Four Realms) escribirá el guion. Michael De Luca (Moneyball, Captain Phillips) producirá junto con Kristin Burr (Christopher Robin), quien además está produciendo el filme de Cruella protagonizado por Emma Stone.

Por el momento, la compañía del ratón está buscando director para este proyecto.

La noticia aún es un RUMOR, pero de confirmarse ¿quién te gustaría que la protagonizará? ¿quisieras ver al personaje de Flynn Rider?