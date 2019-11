Disney podría estar desarrollando un nuevo live-action – Dragon Ball

Al parecer Disney no sólo está pensando en adaptar sus historias de animación clásicas en versiones live-action, también tiene pensado llevar sus nuevas propiedades a este formato y una de ellas podría ser el anime de Dragon Ball.

De acuerdo al sitio We Got This Covered, la compañía de Mickey Mouse, quien con la compra de FOX ahora tiene los derechos para explotar el universo de Akira Toriyama, tiene en la mira un nuevo live-action de Goku y sus amigos. A diferencia del fracaso de Evolution que se lanzó en 2009, parece que esta vez se está pensando en algo más en grande que deje satisfechos a los fans.