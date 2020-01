Disney podría estar desarrollando un nuevo show de la franquicia

El programa estaría centrado en Knights of the Old Republic y también existe la posibilidad de que llegue al cine.

Según FandomWire, Disney no aún no sabe cuando anunciará la serie, pero podría llegar de la mano de varios otros proyectos que tienen preparado para la franquicia. Bob Iger, CEO de la compañía, ya ha dicho en varias entrevistas que están muy lejos de terminar con las producciones de Star Wars.

El sitio también indica que, junto al programa de televisión (que bien podría ser una producción original de Disney+) llegaría también un film live action. La próxima trilogía de la películas será una precuela, así puede caber allí.

El programa proviene de una serie de videojuegos, el primero de los cuales fue desarrollado por BioWare y lanzado en 2003. La historia está establecida casi 4 mil años antes de los eventos de A New Hope y es una era que muchos fanáticos han pedido ver en una producción live action.