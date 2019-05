Disney+ podría estar desarrollando una serie de Young Avengers

Si bien sabemos que Spider-Man: Far From Home será el cierre de la Fase 3, no podemos negar lo que significó el final de Avengers: Endgame en el Marvel Cinematic Universe, el cuál está por arrancar una nueva etapa y de la cual no hay nada claro en ello.

Un nuevo equipo de Avengers podría formarse y no necesariamente sería un ensamble con viejos ya conocidos como Captain Marvel, Black Panther, Doctor Stranger y demás, sino un equipo más joven conocido en los cómics como Young Avengers, un grupo que saltó a la fama en 2005 cuando se presentaron por primera vez y los cuales podrían ser los protagonistas de una nueva serie para Disney+.