Disney+ podría estar desarrollando una serie live-action de Rocket y Groot

De la misma forma que los rumores sobre una serie de Loki (Tom Hiddleston) comenzaron a circular hace unas semanas y fueron posteriormente confirmados con el anuncio de Disney+, nombre la nueva plataforma de streaming; están comenzando a correr rumores sobre una nueva serie del universo Marvel centrada en Rocket Racoon y Groot, los personajes que forman parte del equipo de Guardians of the Galaxy.

La noticia proviene del medio digital The Hashtag Show, señalando que el retraso que sufre la tercera parte de Guardians of the Galaxy, debido al despedido de James Gunn, podría dar paso a este nuevo proyecto televisivo que tomaría lugar dentro del mismo universo. Previo al escándalo suscitado, Vin Diesel, quien da voz a Groot, habló sobre la posibilidad de un spinoff de su personaje. Idea que ya se venía planteando de tiempo atrás.

En caso de recibir luz verde por parte de Disney, recordemos que esta no es la primera vez que los personajes protagonizan una serie ellos solos. Existe una serie animada de 2017 que se forma por doce episodios únicamente.