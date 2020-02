Disney+ prepara dos series más del universo Marvel

¡Buenas noticias para los fans de Marvel!

Bob Iger, CEO de Disney, ha confirmado accidentalmente que la compañía del ratón se encuentra trabajando en dos series más para la plataforma Disney+ de este universo de superhéroes.

La noticia fue develada luego de que Iger discutiera sobre el spot televisivo que se emitió el domingo pasado de las series The Falcon & The Winter Soldier, WandaVision y Loki, las cuales ya se encuentran en producción.

“Hay otras siete series de Marvel en varias etapas de desarrollo o preproducción”, aseguró Iger (vía Screenrant).

Recordemos que las otras ficciones del MCU previamente anunciadas son Hawkeye, She Hulk, Moon Knight, Ms Marvel y la serie animada What If…?

Sin embargo, no hay detalles sobre qué personajes protagonizarán estas dos nuevas series aún sin título oficial.

Por ahora sabemos que The Falcon and the Winter Soldier debutará en agosto de este año y WandaVision en diciembre.