Disney quiere a Margot Robbie como protagonista

El casting de la película está en marcha y los responsables quieren a la actriz que interpreta a Harley Quinn.

Según The Illuminerdi, a Margot Robbie, la estrella de Birds of Prey, se le ha ofrecido el papel de Tinkerbell, la compañera de Peter. Esto es solo una oferta, y es probable que el estudio tenga otras actrices sobre la mesa, pero ella es su principal candidata.

Tinkerbell es la voz de la razón de Peter y ayuda a los Darlings a evitar el peligro durante su aventura en Neverland. Cuando Peter, los Darlings y los Lost Boys están en problemas, ella usa sus poderes mágicos para salvar el día.

Peter Pan and Wendy comenzarán la producción este abril en Vancouver, Canadá, y se espera que finalice a fines de agosto. David Lowery (Pete’s Dragon) está a bordo para dirigir con Toby Halbrooks, quien coescribió Pete’s Dragon. Jim Whitaker (A Wrinkle In Time) producirá el proyecto junto a Joe Roth (Maléfica: Mistress of Evil ).