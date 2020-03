Disney reagendará el lanzamiento de Mulán y New Mutants por Coronavirus

La empresa ha decidido cancelar los estrenos de estas tres películas y reprogramarlos para su estreno en otro punto del año, el cual no ha sido definido aún. Esta medida aplica para todo el mundo, sumándose a la decisión que se había tomado previamente de que Mulán no estrenría en China hasta nuevo aviso.

El Coronavirus sigue cobrando víctimas y tres películas más se suman a todo el desastre que está generando en cancelaciones de eventos y cambios en fechas de estreno. Es así que Disney ha tomado medidas para el lanzamiento del live-action de Mulán (27 de marzo), The New Mutants , la última película de los X-Men a cargo de 20th Century Studios (3 de abril) y Antlers , la próxima película de terror de Searchlight (17 de abril).

Caso curioso es el de The New Mutants , ya que la película sufre un retraso para su estreno por cuarta ocasión.

Con esta decisión, Disney se suma a los estrenos reprogramados por MGM de No Time to Die; Paramount Pictures con A Quiet Place Part II, The Lovebirds y Blue Story; y Universal Pictures con F9.