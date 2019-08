Disney revela una canción que no se usó en la película

Desert Moon no sobrevivió al corte final del film, pero aquí tenemos a la escena eliminada mostrando a Aladdin (Mena Massoud) y Jasmine (Naomi Scott) cantando la balada.

El compositor de la película, Alan Menken, le dijo a PEOPLE: “Muchas de mis gemas perdidas encuentran su camino de regreso al centro de atención; canciones como Human Again de Beauty and the Beast, Proud of Your Boy de Aladdin, If I Never Knew You de Pocahontas y Shooting Star de Hercules. Ahora, un tesoro perdido de la película de acción en vivo de Aladdin, tiene su momento. Estoy muy emocionado de poder compartir esta canción mágica con el mundo”.

La película dirigida por Guy Ritchie, basada en el clásico animado de 1992, ha recaudado más de mil millones en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2019 hasta la fecha.

Habrá muchos más extras en el lanzamiento en DVD y Blu-ray el 10 de septiembre para que los fanáticos disfruten en cada, incluidas escenas eliminadas, bloopers y una mirada detrás de escena. También se incluirán tres videos musicales: Speechless, interpretado por Naomi Scott; A Whole New World, interpretado por Zayn y Zhavia Ward; y Un Mundo Ideal, interpretado por Zayn y Becky G.