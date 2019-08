Disney señala que la secuela mutante le generó importantes pérdidas

¿Qué tan catastrófico resultó el adiós de los mutantes de Fox, además de las críticas a tan pésima secuela?

El CEO de Disney confesó que en términos financieros, X-Men: Dark Phoenix también fue un desastre. Bob Iger dijo que la secuela resultó en uno de los peores resultados en taquilla en lo que va de 2019.

Se estimaba que la película recaudara al menos $200 millones de dólares en taquilla estadounidense (que fue lo que costó hacer la cinta) y solamente logró $56 MDD, con una global de $252 millones.

Es cierto que han habido otras películas de la antigua 20th Century Fox fallidas este año (como The Kid Who Would be King y Stuber), pero es un hecho que gran parte de los $170 millones de dólares en pérdidas durante el tercer cuarto del año fiscal de Disney serán un recuerdo a mediano plazo que impida que el MCU aloje pronto a los X-Men… cuya franquicia comiquera en sí no tiene la culpa de tan pésima historia, actuaciones y producción.

¡Qué triste forma de despedir a una saga que, en su momento, fue tan grandiosa en cine!