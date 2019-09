Disney+ tendrá más de 800 títulos disponibles

Todas las series y película que ustedes se puedan imaginar van a estar en la plataforma. En total serán 862 producciones.

Gracias a una versión de prueba de Disney+ disponible para los usuarios en los Países Bajos, se ha revelado una lista completa de películas y programas de televisión disponibles en el lanzamiento. Y una de las cosas más destacadas es que incluye producciones de 20th Century Fox.

La lista de películas disponibles incluye clásicos animados de Disney como Aladdin, 101 Dálmatas, Bambi y La bella y la bestia, por nombrar algunos. El catálogo también presenta películas de Disney Channel como Cadet Kelly y The Cheetah Girls. Además, también tendremos títulos que originalmente fueron lanzados por Fox Searchlight y ahora son propiedad de Disney como 500 Days of Summer y Miracle on 34th Street.