Djimon Hounsou se suma a la secuela luego de la salida de Brian Tyree Henry

El actor estará reemplazando a Brian Tyree Henry en un papel protagónico en A Quiet Place 2, la continuación del film de Paramount y Platinum Dunes.

Según Deadline, Henry ha salido de la producción por problemas con su agenda y Hounsou tomará un papel importante junto a Emily Blunt, Noah Jupe y Cillian Murphy.

Hounsou viene de participar en Captain Marvel y Shazam!, y protagoniza la próxima precuela de Kingsman dirigida por Matthew Vaughn, The King’s Man. Además, también estará en la serie de Disney+, What If …?

La película original de 2018 recaudó 341 millones en todo el mundo. Paramount lanzará A Quiet Place 2 el 20 de marzo de 2020.