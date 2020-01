Do Something Crazy – The Magicians

Cuando hace un par de meses atrás Quentin se sacrificó para salvar a la magia, el mundo detrás de The Magicians quedó destrozado en el piso y ni siquiera el hechizo que hizo nos pudo arreglar. La muerte de Q fue uno de esos sacrificios que hacen que el “camino del héroe” llegue a su fin y el joven mago, nos regalo la posibilidad de verlo luchar, crecer y lograr vivir. Eso era algo muy difícil de pensar cuando comenzó la serie ya que Quentin tenía una depresión que lo estaba llevando a lugares muy oscuros, así que verlo llegar, después de tanto tiempo, es algo que a todos nos hizo felices. Pero sí, tuvimos que pagar el precio con lágrimas y ahora debemos aprender a vivir sin él, así que es tiempo de hablar de The Magicians, de tratar de entender cómo seguir y no sólo nosotros lo haremos, sino que están todos los personajes en ese lugar, así que no estaremos solos. Antes de meterme de lleno con cada uno de los personajes hablemos un poco de cómo están las cosas en el mundo exterior. En la Tierra la magia está fuera de control y eso hizo que todo un grupo de nuevos magos sean reclutados por Brakebills. Es más, la magia es tan grande que hasta tenemos más de un mago con las habilidades de Penny que esto era demasiado extraño en su momento ya que había un Traveler por generación porque The Beast no era muy fan de ellos. Entonces, en esta nueva realidad, necesitamos ayuda de todos los “magos superiores” para poder lidiar con esto y aunque están todos en un lugar muy difícil, a la larga o a la corta, todos tendrán que ponerse los pantalones largos y salir a trabajar. Además, The Library cayó, los Hedges están desesperado por recuperar su magia, Fillory está en el futuro y parece que se viene el fin del mundo.

Entonces, aprovechemos que en Fillory tenemos la menor cantidad de personajes y arranquemos allá. Si bien a todos les pegó mucho la muerte de Quentin, el único que había vivido una vida entera con él había sido Elliot, entonces, tiene mucho sentido que esté mal. Hoy, está tratando de no mostrar cómo se siente porque él lo sabe y Margo también. El problema es que su mejor amiga no es muy fan de quedarse callada y por eso trata de que su amigo empiece a gritar cómo se siente. Acá hay dos cuestiones para comentar y la primera es que claramente no quiere hablar. Creo que todos los que pasamos por la experiencia de que alguien cercano se nos muera sabe que cada uno tiene su manera de lidiar con eso y entonces, siento que hay que respetar la de Elliot. ¿Si ya sabes las respuesta, para qué quieres que yo la diga en voz alta?Sí, probablemente sirva para escucharse, pero estoy segurísimo que es en lo único que piensa todo el día, no necesita gritarlo. Por otro lado, me parece que el camino de Elliot será el de darse cuenta que a pesar de todo, él sí tuvo la oportunidad de vivir con Quentin hasta que murió de viejo. Entonces, siento que aunque debería pasar por algún quiebre, el resultado final debería ir para el lado de la aceptación. Él se enamoró, pudieron criar a un hijo juntos y vivieron felices hasta que se terminó. Ninguno de los demás puede decir eso, así que aunque sea injusto que ya no esté, Quentin vive en cada uno de ellos. Así que necesitamos que Elliot pueda lidiar rápido con sus emociones y salga en busca de Margo que está presa y triste. Igual, quiero dejar en actas que no hay ninguna chance de que Fen y Josh estén muertos para siempre, esto lo vamos a solucionar. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Tengo pruebas? Tampoco. Pero la lógica en la escritura está y hay loopholes por todos lados, así que esperemos porque ya volverán.

Otra que vivió cosas muy fuertes con Quentin fue Alice y claramente, el trauma post muerte será bastante difícil para ella de superar. En estos momentos la vimos triste, sola y sin ganas de hacer nada, pero llegó Julia y le dio las respuestas que necesitaba. Primero: quiero destacar lo lindo que es que Julia la ayude a Alice a pasar por todo esto, ya que ellas tuvieron algunas peleas muy épicas, pero el amor que sintieron por él las une en estos momentos. No creo que quede sólo en esto, porque Julia necesitará magia fuerte próximamente y Alice un hombro en el cual llorar, así que imagino que las volveremos a ver en esta nueva dinámica. ¿Por qué volvería a llorar Alice si parece haber encontrado la solución? No creo que la haya encontrado, sería muy raro que Quentin vuelva, yo creo que este hechizo que hará, es para que Alice siga cayendo en un pozo de depresión, haciendo que sea cada vez más complicado salir. En frente tenemos a Julia que si bien está triste, está lidiando bastante bien con todo. Ella, en este momento está desesperada por encontrarle un buen uso a su magia y si bien enseñarle a niños parece interesante, ella quiere más. Quiere estar a la altura de Quentin, quiere sentir que el sacrificio de él sirvió para algo y por eso ella se siente obligada a ir en está misión para salvar al mundo. Quizás estaría bueno que la lleven por el camino de “nunca voy a ser cómo él”, pero que ella entienda que eso no tiene nada de malo y se conforme con eso. Todos somos diferentes, el mundo no estaba buscando una Rachel 2.0 cuando ella terminó de estudiar y se fue a vivir a NY. Así que es importante que, como en aquel episodio de Glee, Melissa apareció y pudo convivir con la sombra de Lea, es importante que Julia entienda que ella es importante, que ella eligió su camino y que también puede elegir cómo caminarlo.

La realidad es que aunque le pongamos buena voluntad, en estos momentos no tenemos idea cuál es la amenaza. Lo que sí sabemos es que viene de Fillory, así que quizás tiene que ver con el “Dark King”, pero quizás no. Lo que sí podría estar conectado es lo que pasó con Penny al final del capítulo y aunque no tenemos idea qué es, por las dudas estemos atentos. Penny está en pareja con Julia así que estamos contentos por él porque siempre estuvo muy enamorado y la ayudó bastante a ella. Es raro todavía ver a esta versión del personaje ya que nos es el original, pero de a poquito voy a ganarle cariño. En este episodio lo vimos en modo profesor y aunque no parecía muy interesante, por suerte apareció Julia para hacer que tome el mejor camino. Él les contó todo lo que está mal de ser un Traveler y después les enseñó lo lindo. Esto es como todo en la vida, ellos tienen la posibilidad de elegir cómo usarlo y si eres un buen profesor, ellos aprenderán buenos principios y tomarán las decisiones correctas. Por último, debemos hablar de Kady y su nuevo rol de líder. Ya la habíamos visto empezar con este camino la temporada pasada y ahora es oficial. El tema es que la gran mayoría de los Hedges no puede hacer magia por culpa del tatuaje de The Library y hay muchos que están dispuestos a cosas muy terribles para poder borrarselo. Entonces, ella debe encontrar una solución a este problemas porque es la primera vez que pueden usar la magia libremente y ahora están todos “presos” de ese hechizo que los dejó fuera del tablero. Para encontrar las respuestas deben buscar unos libros en un edificio que desapareció así que tenemos más jugadores presentes y bueno, habrá que descubrir quiénes son. No sé para dónde iremos con todo lo que vimos, pero se puede decir que The Magicians está de regreso y problemas para solucionar no les faltan, así que esperemos que lo logren sin Quentin.