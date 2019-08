Doce nuevos actores se suman al programa de Joss Whedon – The Nevers

El Rey Mendigo , también conocido como Declan Orrun , será interpretado por Nick Frost (Into the Badlands). Carismático y brutal, Declan dirige la mayor parte de la actividad criminal de bajo nivel en la ciudad. Está feliz de ayudar a Amalia y su causa.

Pip Torrens (Polark) y Zackary Momoh (Harriet) serán Lord Massen y el Dr. Horacio Cousens . Massen es inquebrantable, imperturbable y despiadado en su defensa del Imperio Británico, este ex general puede ser el único hombre que ve claramente qué estragos pueden causar estas pocas personas extrañas en el orden establecido. Mientras que Cousens es uno de los pocos médicos exitosos de Londres. La suerte de Horacio dio un giro oscuro cuando conoció a Amalia y descubrió su propia habilidad. Ahora él trabaja con ella y el Rey Mendigo.

Ben Chaplin (Cinderella) interpretará al detective Frank Mundi . Él no confía en nadie, y menos aún en sí mismo: su reputación de violencia repentina (y bebida excesiva) no es injustificada. Frank se encuentra atrapado entre los poderosos, que ignoran las leyes de la tierra, y los recién empoderados, que ignoran las leyes de la física.

Por otra parte, Maladie será Amy Manson (Once Upon a Time). Ella ha sido deformada por un poder que no puede entender, y torturada por médicos que intentan encontrar su fuente. Ahora vive bajo tierra, dirige una pandilla y está involucrada en una serie de asesinatos infames.

Rochelle Neil (Episodes) tendrá el papel de Annie Carbey, también conocida como Bonfire. Annie es una criminal que obtuvo la capacidad de controlar el fuego y está feliz de contratarla. No es impulsiva ni cruel, solo se cuida a sí misma. No importa para quién trabaje, Annie solo confía en ella.

Por último, a Eleanor Tomlinson (The White Queen) y Denis O’Hare (True Blood) los veremos como Mary Brighton y el Dr. Edmund Hague, respectivamente. Mary persiguió su sueño de cantar en el escenario. Una carrera decepcionante y un compromiso roto no han disminuido su espíritu. Ella va a ser genial, pero aún no sabe cómo; Hague es un talentoso cirujano estadounidense. Utiliza sus habilidades de la manera más fría y brutal posible, pero todo es en nombre del progreso (supuestamente).