Ellas llegaron muy felices a las entrevistas, y así fue como tuvimos una MUY interesante y entretenida charla antes del estreno de la tercera entrega este Domingo 15 de Marzo , solamente por HBO y HBO Go .

Spoiler Time: Westworld no es una serie fácil. ¿Nos pueden contar un poco de lo que vamos a ver en esta temporada?

Evan Rachel Wood: Es la primera vez que Dolores está sola; por primera vez verá el mundo real y entenderá lo que la gente es capaz de hacer fuera del parque. En esta temporada vamos a ver cómo crece la relación con Charlotte, cómo se convierten en familia y cómo eso se desarrolla.

ST: ¿Cuáles son las cualidades que más les gustan de sus personajes?

ERW: Dolores es muy complicada, tengo empatía por ella. Es una luchadora, ha cometido errores; es una persona triste y lucha contra eso esta temporada. Vamos a ver que es muy solitaria y descubriremos cómo maneja la situación de que todo recaiga sobre sus hombros.

Tessa Thompson: Me gusta ese poder de mujer joven de color que emana Charlotte. Ella fue presentada como muy importante, no pide perdón por nada de lo que hace y es capaz de dar mucho amor, pero es complicada. Es como dice la serie: no es una persona buena, tampoco mala.