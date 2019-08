Dominic Rains participará de la próxima temporada – Chicago MED

El actor que ha participado de Agents of SHIELD está preparado para tener un papel recurrente (con la posibilidad de convertirse en un personaje regular) en la edición temporada de la serie de NBC.

Rains interpretará al Dr. Crockett Marcel, el nuevo médico de urgencias de Chicago Med que proviene de Louisiana. Crockett es un fiestero que juega, bebe y se divierte toda la noche, pero que también se droga por la mañana para presentarse al trabajo.

Dominic Rains recientemente fue Kasius en Agents of SHIELD y protagonizó el clásico de culto independiente A Girl Walks Home Alone At Night.

El actor se unirá a Nick Gehlfuss, Torrey DeVitto, Colin Donnell, Norma Kuhling, Oliver Platt, Brian Tee y S. Epatha Merkerson como parte del elenco. Dick Wolf, Diane Frolov, Andrew Schneider, Derek Haas, Michael Waxman, Arthur Forney, Matt Olmstead, Michael Brandt y Peter Jankowski son los productores ejecutivos.