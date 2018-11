Donald Sutherland protagonizará la miniserie junto a Nicole Kidman y Hugh Grant – The Undoing

El ganador del Premio Emmy Donald Sutherland, quien recientemente encabezó la serie Trust de FX, formará parte del elenco principal de The Undoing, la próxima miniserie de HBO protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant.

Basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, la ficción sigue a Grace Sachs (Kidman), quien vive la única vida que siempre quiso para ella. Es una exitosa terapeuta, tiene un esposo devoto (Grant) y un hijo joven que asiste a una escuela privada de élite en la ciudad de Nueva York. Durante la noche, se abre un abismo en su vida: una muerte violenta, un marido desaparecido y, en el lugar de un hombre que Grace creía conocer, solo una cadena de revelaciones terribles. Abandonada a raíz de un desastre muy extenso y público, y horrorizada por la forma en que ella no ha prestado atención a sus propios consejos, Grace debe desmantelar una vida y crear otra para su hijo y para ella misma.

Sutherland se pondrá en la piel de Franklin Renner, el padre de Grace, un financiero retirado y un abuelo amoroso, que tiene la tarea de proteger a su familia cuando las revelaciones turbulentas salgan a la luz.

The Undoing está escrita por David E. Kelley-el creador de la exitosa Big Little Lies– y cuenta con Susanne Bier (The Night Manager) como directora de sus 6 episodios.