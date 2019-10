Dos avances para la película anime Lupin III THE FIRST

El día de hoy, TOHO Animation reveló un teaser y un trailer de Lupin III THE FIRST , película anime con gráficos de computadora (3D CG) que estrenará en diciembre en Japón, a modo de homenaje del fallecido autor.

El mundo otaku sigue llorando la muerte del entrañable Monkey Punch , cuya creación más famosa son las aventuras del ladrón Lupin the Third.

Como pueden ver –aunque los avances están en japonés– Lupin deberá hacer equipo con una mujer llamada Leticia para lograr robar el Diario de Bresson, un tesoro que ni siquiera la primera generación Lupin pudo obtener.

El director de Lupin III THE FIRST es Takashi Yamazaki (Stand By Me Doraemon, Dragon Quest: Your Story) y la serie anime más reciente en la saga puede verse en el catálogo de Crunchyroll.