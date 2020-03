Dos de las series más importantes de Fox Premium cambian de día y horario

Los episodios de Homeland y This is Us han sido movidos y aquí te contamos cómo quedó la agenda del servicio de Fox.

Por un lado, los seis episodios de la octava y última de Homeland llegarán a América Latina todos los lunes a las 20.55 (MEX) y 23.55 (ARG) en FOX Premium Series. Además, cada episodio estará disponible en la app de FOX luego de su estreno, donde se encuentran todas las entregas anteriores del show.