Dos documentales originales llegan a HBO en septiembre

Dos crímenes reales cautivantes sobre, salud mental, muertes misteriosas y otras cuestiones complejas que van más allá de los acontecimientos que cuentan.

El primero, bajo la dirección de Erin Lee Carr, será un documental de dos episodios denominado I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter. En julio de 2014, Conrad Roy se suicidó a los 18 años dentro de su auto, en un estacionamiento de Fairhaven, Massachusetts. Al investigar el caso, la policía descubrió una serie de mensajes alarmantes de su novia de 17 años, Michelle Carter, que parecían alentarlo a que se matara.

En él se aborda la compleja relación entre los dos adolescentes, el suicidio y el descubrimiento que sumó al caso cuestiones sobre tecnología, redes sociales y salud mental, al mismo tiempo que discute si una persona puede ser responsabilizada por el suicidio de otra. La primera parte de este documental se estrena el martes 3 de septiembre a las 22, y la segunda el martes siguiente, 10 de septiembre, a las 22 por HBO y HBO GO.