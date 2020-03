Dos actores se suman al reparto de la esperadísima tercera entrega del show de HBO, pero no tendrán un papel tan importante como en GOT.

Según EW, D.B. Weiss y David Benioff harán una aparición en el segundo episodio de la tercera temporada de Westworld interpretando a dos técnicos de Delos y ​​estarán acompañados por un amigo muy especial.

Esta no es la primera vez que Benioff y Weiss aparecen como actores, ya han protagonizado un episodio de It’s Always Sunny in Philadelphia y también hicieron un cameo como extras durante la última temporada de Game of Thrones. Ahora habrá que esperar al domingo 22 de marzo a las 21 para verlos en Westworld.

Esta puede ser la última vez que los veamos en HBO, ya que se han firmo un acuerdo muy importante con Netflix para generar contenido. Desde el anuncio, dirigieron un especial de stand-up de Leslie Jones y comenzaron a trabajar como productores ejecutivos de una serie de comedia llamada The Chair, creada por la esposa de Benioff, Amanda Peet, y protagonizada por Sandra Oh.