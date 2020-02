Dos de las protagonistas principales se han unido al piloto de Thirtysomething (else) para ABC.

Según Deadline, Melanie Mayron y Polly Draper se han incorporado a la serie que funcionará como una secuela del drama creado por Marshall Herskovitz y Ed Zwick que se desarrolló entre 1987 y 1991. Mayron y Draper reaparecerán repitiendo sus papeles de Melissa Steadman y Ellyn Warren, respectivamente. Las actrices se unirán a cuatro miembros del elenco original previamente anunciados, incluidos Ken Olin, Mel Harris, Timothy Busfield y Patricia Wettig.

Mayron recibió tres nominaciones al Emmy por su actuación como Melissa, ganando el premio a Mejor actriz de reparto en una serie dramática en 1989 e hizo su debut como directora en el programa, lo que la llevó a su futura carrera como directora de televisión. Draper también obtuvo una nominación al Emmy por la serie, y luego comenzó una carrera en la escritura y producción. Fue productora de The Naked Brothers Band de Nickelodeon y recientemente volvió a aparecer en la serie CBS All Access, Tell Me a Story.

La secuela se centrará en los hijos mayores de los personajes originales de la serie. La nueva generación incluirá a Odette Annable comoJaney Steadman, Chris Wood como Leo Steadman, Patrick Fugit como Ethan Weston y Auden Thornton como Brittany Weston. La serie será escrita por rl dúo original y también será dirigida por Zwick.