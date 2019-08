Dos nuevos actores se suman a la nueva serie de Bryan Cranston – Your Honor

Como ya se los habíamos anunciado hace medio año, Bryan Cranston volverá a la televisión para protagonizar un nuevo drama para Showtime. Your Honor es el nombre de esta nueva serie que ha sumado a sus filas a dos nuevos talento: Michael Stuhlbarg (The Looming Tower, Call Me By Your Name) y Sofia Black-D’Elia (The Night Of, The Mick).

Ellos se sumarán a esta serie limitada de 10 episodios donde veremos a Cranston interpretar a un respetado juez cuyo hijo, Adam (Hunter Doohan), está involucrado en un hit-and-run que conduce a un juego de mentiras, engaños y elecciones imposibles. Stuhlbarg interpretará a Tommy, el temido jefe de la mafia. Y ella interpretará a Frannie, la novia de Adam.

La serie es producida por Peter Moffat (Criminal Justice), Liz Glotzer (The Good Fight, Castle Rock), Alon Aranya y Rob Golenberg (Hostages, Betrayal). Edward Berger (Patrick Melrose) fungirá como director de los primeros.

Your Honor está basada en el formato israelí Kvodo. Aún no hay fecha oficial de estreno.