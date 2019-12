Dos nuevos clips de My Hero Academia the Movie -Heroes: Rising- – My Hero Academia

El primero video del filme cúspide de la saga de Kōhei Horikoshi se llama “All of Class 1-A, Assemble” y el segundo es “The Worst Villain”, títulos que dejan claro que se muestran los dos bandos que chocarán en esta esperada película de My Hero Academia :

La página oficial de la película anime Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising- ha liberado dos promo clips, iniciando su conteo al estreno en Japón.

La fecha de estreno en Japón para My Hero Academia the Movie -Heroes: Rising- es el 20 de enero de 2020, sin fecha todavía para América, pero tenemos firmes esperanzas de que se proyecte poco tiempo después, tal como sucedió con la anterior, Two Heroes.