Dos nuevos miembros se suman a The Big Leap, la nueva comedia dramática de Fox

Simone Recasner y Jon Rudnitsky se establecieron como protagonistas en el piloto de una hora de duración. Se unen a Scott Foley, Teri Polo, Matt Lucas, Darius Blain y Ray Cham.

Escrito por la guionista y productora ejecutiva de The Passage, Liz Heldens, The Big Leap es una historia divertida y contemporánea sobre segundas oportunidades y como las personas persigue sus sueño. El programa gira en torno a un grupo de gente sin suerte en todos los ámbitos de la vida que compiten para ser parte de un reality de danza.

Recasner tendrá su primer papel importante interpretando a Gabby Taylor, una madre soltera que renunció a su sueño de ser una bailarina para cuidar a su adorable hijo, Sam. Para ella siempre fue un problema no tener el mal llamado “cuerpo de bailarina”, pero danza increíblemente, y cuando ve la oportunidad de perseguir su sueño nuevamente, le dedica su vida a ello.

Rudnitsky (Catch 22) interpretará a Mike Devries, un ex trabajador automotriz que es despedido y se encuentra tratando de sobrevivir en la economía con sus otros ex compañeros de trabajo. Su esposa, Paige, también lo dejó recientemente. Al borde de un colapso, decide bailar hacia The Big Leap para recuperar a su esposa.