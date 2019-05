Dos personajes regresaron para el final, aunque no aparecieron en pantalla – Game of Thrones

Game Of Thrones no escatimó en gastos para evitar cualquier posible filtración durante la grabación de la temporada final, llegando a traer actores de temporadas pasadas al set de grabación para despistar a los medios y fans.

Este secreto fue develado en el documental The Last Watch, que se estrenó el domingo pasado. El detrás de escenas nos mostró que la producción invitó a Faye Marsay y Tom Wlaschiha, quienes interpretaron a The Waif y Jaqen H’ghar, respectivamente, a una de las secuencias finales. ¡Incluso estaban caracterizados aunque no aparecieron en pantalla!

A estos personajes los vimos por última vez en la temporada seis, cuando ambos ayudaron a Arya Stark a convertirse en una asesina con la habilidad de cambiar de caras.

Pero esta no fue la única medida que HBO tomó para evitar las filtraciones, previamente se dijo que se contaba con asesinos de drones y guiones que se autodestruían.