Bueno, luego de este pequeño desvío para decir lo mucho que amamos a Mary, quiero que volvamos un poquito más hacía Sophie. Entonces, su investigación no llegó a ningún lado y parece que su matrimonio tampoco lo hará. Según lo que podemos ver, ella no le dijo nada a su esposo de la relación de Kate y esto significa que Sophie tiene mucha vergüenza sobre su pasado. H abrá que ver cuál es el backstory de ella porque realmente no lo conocemos, pero es una pena que se sienta así y sabemos que ese miedo fue lo que hizo que no pueda ser feliz con su compañera. Es muy irónico esto teniendo en cuenta cómo es Kate, pero a cada persona le pega diferente y cada persona tiene una vida propia, entonces, para saber más de esto, deberíamos conocer más su pasado. Gracias a Reagan parece que Kate puede empezar a mirar para otro lado y quizás esto le sirve a Sophie para dejar de pensar en ella. ¿Pero es bueno ocultar todo esto? En algún momento va a explotar todo eso que está reprimiendo y será peor, mucho peor.

Como Kate no quiere soltar a Beth, Sophie no puede soltar a su ex y eso puede transformarse en un problema. Hoy ella está casada y supuestamente es feliz pero desde que apareció Kate en la ciudad hizo que todo el universo de Sophie sea pura confusión. A eso también le tenemos que sumar que ella cree que su compañera de escuela militar es Batwoman así que se puso en una misión para poder descubrir eso y creyó que podía usar a Mary para conseguir información. Lo único que hizo en este episodio fue darse cuenta de una sola realidad, que la verdadera heroína de esta historia es Mary Hamilton. Ella es una gran estudiante de medicina y aunque todavía no sabe lo de su pequeño hospital público, la vio en el campo ayudando a gente y obviamente quedó muy sorprendida. Amamos a Mary. Nos vendieron un personaje súper superficial y medio capítulo más tarde resultó ser la persona menos desinteresada y más buena del planeta.

El episodio de esta semana lo abrimos con un pequeño flashback, en este, vemos a la pequeña Beth, en lo que parecería su nuevo hogar, encontrándose con una máscara hecha con piel humana y aunque falta mucho, con eso nos alcanza y sobra para entender que una persona se vuelva loca. Ya que comenzamos con Alice, hablemos un poquito de ella porque en este episodio no fue lo más importante y eso significa que no habrá mucho para decir. A pesar de haber paseado por lugares y haber hablado con su padre, creo que lo más importante del capítulo pasó cuando ella abrió la caja de Kate. En ese momento Alice se dio cuenta que su hermana nunca dejó de buscarla y eso la hizo sonreír. Sabemos que es muy importante para ella el saber que la estuvieron buscando y a pesar de que ella diga todo el tiempo que Beth murió, sabemos que la pequeña Kane está ahí abajo, muy abajo en el el nido del conejo.

El capítulo de Batman fue muy bueno y sí, dije Batman. Me gusta mucho como la serie se encargó de tratar de entender el concepto del personaje y lo exprimió de la mejor manera. Esta semana le tocó a uno de los puntos más hermosos de Batman y ese es la creación de un arma que pueda matarlo si él llegase a cruzar la línea. Es muy interesante esto porque es algo que Batman hizo con cada integrante de la Liga de la Justicia pero siempre, en toda historia, también lo hizo con él mismo. Cuando Tommy hablaba de “lo bueno” que era ya que hasta había pensado en eso, lo único que hacía yo con mi cabeza era aprobar el mensaje. Bruce era así, siempre fue así y me llama mucho la atención saber por qué se fue. Ojalá la serie viva lo suficiente para contarnos eso, pero esto es Batwoman, Kate no es Batman y aunque el mundo lo exigía, era necesario que ella lo diga en voz alta.

Entonces, Gotham quiere a Batman. La semana pasada Kate despertó algo en la gente que no debía y el mundo quiere de regreso al protector de la ciudad. Con Alice en las calles, el mundo se volvió mucho más inseguro que lo que era antes y entonces ella necesita hacerse cargo de lo que hizo. Pero esto no es todo, las personas que odian a Batman también están de regreso y aunque ella no sea él, en cualquier momento el Joker sale de dónde esté y empieza a pedir por su cabeza. Así que Batwoman debía ponerse la peluca, Kate debía empezar a jugar con sus propias reglas y la única manera que tenía de hacer eso era haciéndose cargo de la verdad, ella no es Batman y más lo será. Ahora el mundo sabe que El Caballero de la Noche no volvió, que sí, su símbolo fue lo suficientemente fuerte como para crear algo nuevo y aunque no sea lo mismo, representa lo mismo así que ahora ella debe proteger a Gotham y si bien tiene otras cosas en su cabeza, ya hizo las paces con eso.