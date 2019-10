¡Dragon Ball Z Kai llegará a Netflix! – Dragon Ball

¿Será acaso que la relación entre Netflix y Toei Animation se fortalece día a día?

Tras la coproducción para una nueva versión CG 3D de Saint Seiya y la reciente inclusión de los episodios clásicos en Netflix, no es de extrañar esto: ¡parece que antes de terminar este año, finalmente podremos disfrutar de Dragon Ball Z en la plataforma de streaming!

El detalle es que quizás no sea la versión que los fans latinos preferimos: ANMTV Brasil informó que se trata de Dragon Ball Z Kai y que podría estrenarse el 15 de noviembre de este año.

Confiamos en la fuente, pues ya habían anunciado antes que Los Caballeros del Zodiaco llegarían a Netflix y así fue (solo fallaron en la fecha), aunque esta versión remasterizada no es muy amada por cierto sector de fans no sólo por los cambios musicales y remasterización, sino porque los primeros arcos no tienen las voces originales que actores de doblaje mexicanos dieron hace años.

Como sea… ¡por fin tendremos Dragon Ball en Netflix, viva!