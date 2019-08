Drew Barrymore tiene un nuevo proyecto con CBS

La actriz, que recientemente terminó con Santa Clarita Diet, está filmando un piloto para la cadena.

Los detalles del espectáculo de una hora aún no están claros pero, según Variety, Barrymore se encuentra entre las productoras ejecutivas del proyecto a través de Flower Films. Se dice que CBS tiene grandes esperanzas para el programa y la fe en el atractivo de Barrymore como personalidad de televisión.

Barrymore ha comenzado a realizar trabajos como productora de televisión y también ha realizado otros roles en los últimos años. Además de Santa Clarita Diet, fue jueza en el reality show de CBS, The World’s Best y brindó la voz en off para el programa de NBC, First Dates. A través de Flower Films, fue productora ejecutiva en Rattled de TLC y Tough Love de VH1.

Desafortunadamente, Santa Clarita Diet fue cancelada luego de su tercera temporada en Netflix, así que esperemos que Drew tenga mejor suerte en CBS.