Esto hace que una persona se pregunté “¿por qué?”. Claramente se llegó a un piso en el que, muy adentro suyo, Alice no quería estar. Es muy genial esto porque hace que la relación de las hermanas llegue a otro lugar y no se quede estancada en el mismo lugar de siempre. Todos ahora somos team Alice, queremos que ella se encuentre con Mouse y vivan felices para siempre porque sino la vida sería muy injusta para ella luego de haber sido “asesinada” por su hermana. Todo eso será bastante difícil pero hay que mencionar cómo Alice salvó a Mary a pesar de todo y esto sólo hace que pongamos más peso en su lado de la balanza.

Ya que la mencioné a Mary, vamos a hablar un poco de ella porque me da un poco de miedo lo que puede pasar. Igual, hay que decir que la primera reacción al darse cuenta que su hermana era Batwoman no pareció ser de odio porque no le dijo, sino que parecía sorprendida y orgullosa. Eso puede ser bueno porque las series de superhéroes se suelen poner en un lugar bastante aburrido cuando algún personaje descubre esa verdad antes de que se la cuenten. Ojalá no sea eso porque ya lo vimos muchas veces y Mary puede serle super útil si logran mantenerse amigas después de este gran secreto. El “cómo” fue muy bueno porque no es taaaan obvio que Kate es Batwoman, entonces ella se dio cuenta usando cosas que tenía frente a sus ojos y llegó a la conclusión correcta. Bien por Mary.

Alguien que no está tan bien es la organización que maneja Papá Cuervo. Con la ausencia en este tiempo hicieron que Batwoman gane mucha popularidad y entonces necesitaban ellos tener una pequeña victoria. Gracias a la vigilante de la ciudad la tuvieron pero Jacob se enteró que Sophie estaba trabajando con la competencia y tuvo que echarla porque si no puede confiar en su segunda, no puede confiar en nadie ahí dentro. Uno pensaría que esto tiraría a Sophie muy abajo, pero la realidad es que se estuvo cuestionando mucho sobre su vida y como cualquier persona de bien, no ve a Batwoman como una enemiga. Así que el que tiene que darse cuenta de esto es Jacob y está bastante lejos. Igual, Sophie está muy cerca de Batwoman, tanto que terminó a los besos con ella y esto puede poner a Kate y Sophie en lugares complicados porque demasiadas mascaras.