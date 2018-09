E! presenta la alfombra roja de los Emmy Awards

Llegó el día y antes de la premiación, E! Entertainment Television presenta la alfombra roja de los Emmy Awards a partir de las 5 pm (MEX) / 7 pm (ARG).

Las celebridades de la televisión se reúnen el día de hoy en el Teatro Microsoft de para la entrega número de 70 de los Premios Emmy donde se galardonará a lo mejor en televisión primetime dentro de EE.UU. Pero antes de su entrada desfilarán por la ya tradicional alfombra roja donde lucirán el atuendo perfecto de un ganador.

Estrellas como Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Evan Rachel Wood (Westworld), Sterling K. Brown (This Is Us), Milo Ventimiglia (This Is Us), Matthew Rhys (The Americans), Jason Bateman (Ozark), Allison Janney (Mom), Issa Rae (Insecure), Tracee Ellis Ross (Black-ish) y Donald Glover (Atlanta) son sólo algunos de lo que desfilarán esta tarde-noche en la ciudad de Los Ángeles.

Pero la noche también tendrá su toque hispano con las estrellas nominadas de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story: Ricky Martín, Edgar Ramírez y Penélope Cruz, y también del protagonista de Genius: Antonio Banderas.

Sigue la cobertura en punto de las 3:30 pm (MEX) / 5:30 pm (ARG) en la antesala al evento, después a las 5 pm (MEX) / 7 pm (ARG) en la Alfombra Roja, y después de la ceremonia sigue la fiesta a las 10 pm (MEX) / 12 am (ARG). No olvides seguir la cobertura en las redes sociales de E! con el hashtag #AlfombraRojaE!.