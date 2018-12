Ed Speleers: Realmente no quería pensar mucho sobre lo que ha pasado antes de venir a realizar un nuevo personaje, y encima villano. Obviamente, Tobias estableció un punto de referencia, pero son dos individuos muy diferentes, dos personajes muy diferentes. Sólo tengo que concentrarme en mi interpretación de Stephen Bonnet y lo que sentí que era fiel a él. Creo que hay suficientes desafíos en la vida y que hubo suficientes desafíos cuando se trata de armar un personaje en lugar de preocuparse por quién ha asumido ese manto antes que ti. Para mí personalmente, sí me molesto en pensar en las presiones de alguien más, por supuesto, uno quiere ser capaz de traer algo que tiene que coincidir con el estándar de la serie en los últimos años, pero son dos individuos y personajes muy diferentes… somos diferentes actores e individuos.

ES: La primera cosa que hice fue ir a Irlanda , nunca había estado en Irlanda antes y sentí que era importante ver el paisaje y el mundo en que este personaje creció. Es un hombre de mundo, es un pirata que ha visto mucho del mundo, pero sentí que tenía que sumergirme en donde había sido criado. Sé que era huérfano, pero quería ir al siglo de donde era originariamente, así que en realidad llevé a mi padre conmigo, y fue una especie de viaje de enlace padre e hijo, parte de la exploración de Irlanda y la investigación. Por otro lado, bueno, estos guiones y estas historias vienen de una gran base de material de libros y obviamente había una gran cantidad de descripción de personaje allí para Stephen Bonnet . Una de las cosas en las que me enfoqué fue en tratar de identificar su físico, también señalar su visión del mundo, tratar de entender cómo funciona, lo que lo impulsa. Además, tuve que tener una especie de empatía, y es que alguien como Stephen Bonnet no es el típico villano, así que quería que fuera algo que tuviera un poco más de capas, un poco más de profundidad: fue muy divertido para mí jugar con el acento y de donde vino. Además me encantó tratar de meterme en su cabeza debido a la diversidad del personaje.

IST: ¿Tienes tú y Stephen algo en común?

ES: A veces yo puedo ser encantador, no sé si tengo demasiado en común con él; tengo que intentar y encontrar modos para relacionarme con el personaje, pero, no, no siento que sea ese tipo de persona, no sabría como salir en cada situación, porque es fundamentalmente lo que él hace. Hay semejanzas, en el sentido que a veces siento que tengo que demostrarme a mí, a cada uno alrededor de mí y al mundo, lo que puedo hacer. Conociendo el tipo de actos atroces que Stephen Bonnet hace, su acercamiento a la vida y su actitud hacia otros en general, espero que yo no sea demasiado similar a él (risas), pero realmente tengo que intentar y encontrar un modo de relacionarme con él, desde luego.