Eddie Murphy protagoniza el primer vistazo de su nueva película

Tras un tiempo de retiro, Eddie Murphy vuelve de la mano de Netflix protagonizando una nueva película llamada Dolemite Is My Name , inspirada en la vida y obra del comediante Rudy Ray Moore , a quien Murphy interpreta.

Dolemite Is My Name pretende hacer homenaje a Rudy Ray Moore a través de Dolemite, quien inspiró a comediantes y raperos negros en la época dorada del blaxploitation. La cinta está protagonizada por Keegan-Michael Key, Da’Vine Joy Randolph, Tituss Burgess, Craig Robinson, Mike Epps y Snoop Dogg.

La película es dirigida por Craig Brewer, quien también dirigirá la secuela de Coming To America; y está escrita por Scott Alexander y Larry Karaszewski, quienes juntos trabajaron en The People vs. Larry Flynt y American Crime Story.